Actualidade

A Estrada Nacional 118, que hoje foi cortada ao trânsito na zona de Benavente (Santarém) devido a um acidente em que ficaram feridas quatro pessoas, duas delas com gravidade, reabriu cerca das 09:45, disse fonte da GNR.

O alerta para o acidente, que ocorreu junto à localidade de Várzea de Samora, concelho de Benavente, foi dado às 07:09.

No acidente, que aconteceu na estrada que faz a ligação entre Montijo, no distrito de Setúbal, e Alpalhão, em Portalegre, colidiram dois veículos ligeiros, tendo um dos feridos sido transportado, num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para o Hospital de São José, em Lisboa, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.