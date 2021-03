Actualidade

Évora, 04 mar 2021 (Lusa) - A construção do primeiro edifício para permitir ampliar o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT), em Évora, vai ser adjudicada este mês e já há interesse de empresas para quase toda a área.

O concurso público para a construção deste edifício foi lançado no início de fevereiro, com um valor de 2,2 milhões de euros, e a obra vai ser adjudicada "até final deste mês", revelou hoje à agência Lusa o gestor do PACT, João Assunção.

Segundo o mesmo responsável, o novo edifício "vai entrar em operação no final de março do próximo ano e 75% da área útil disponível já está comprometida".