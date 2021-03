Actualidade

A GamaLife registou um prejuízo de 45,8 milhões de euros em 2020, uma melhoria de 45,5 milhões face a 2019, impulsionada pelo lucro de 4,5 milhões de euros no segundo semestre, informou hoje a ex-seguradora do Novo Banco.

"Apesar do resultado negativo no total do ano, a companhia prosseguiu a sua recuperação e, após um prejuízo de 50,3 milhões no primeiro semestre de 2020, nos últimos seis meses do ano passado alcançou um lucro de 4,5 milhões", refere a empresa em comunicado.

Segundo sustenta, estes números "atestam o sucesso das decisões tomadas pela gestão da empresa desde a aquisição da mesma ao Novo Banco".