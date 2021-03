Actualidade

A representação oficial portuguesa para a Bienal de Arquitetura de Veneza 2021 vai apresentar uma exposição e nove debates, divididos entre Lisboa, Porto e Veneza, o primeiro a 14 de março, sobre estratégias de habitação na capital.

De acordo com o calendário completo divulgado hoje pela curadoria portuguesa do projeto "In Conflict", criado pelo coletivo depA architects para a 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura de Veneza - marcada para os dias 22 de maio a 21 de novembro - o ciclo de debates vai decorrer entre março e setembro deste ano, com mais três, além dos seis anunciados em novembro de 2020.

O papel da arquitetura nas políticas de habitação e de construção de infraestruturas, o desenho de práticas espaciais de cuidados e as questões domésticas contemporâneas, a descolonização das cidades e a arquitetura dos campos de refugiados são alguns dos temas que estarão em cima da mesa nestes nove eventos, segundo a curadoria.