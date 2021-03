Covid-19

A polícia da Guiné-Bissau está a levar pessoas apanhadas na rua sem máscara, no âmbito do combate à covid-19, para longe da sua zona de residência para depois terem de voltar a pé, disseram à Lusa várias fontes.

Nos últimos dias, com o aumento de casos de infeção pela covid-19, a polícia intensificou o controlo da exigência do uso de máscara e quem for apanhado é 'convidado' a subir para a viatura para ser transportado para fora da sua zona de residência.

É normal uma pessoa ser apanhada num bairro de Bissau e ser levada até perto de Quinhamel, Prabis ou Safim, localidades a mais de 20 quilómetros da capital para de lá regressar à pé, contou à Lusa Nico Yé, um jovem do bairro de Calequir, que há três dias "quase" foi levado até Quinhamel.