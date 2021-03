Etiópia

A ONU revelou hoje ter informação de que "graves violações do direito internacional, possivelmente constituindo crimes de guerra e crimes contra a humanidade", foram cometidas no estado etíope do Tigray e quer "uma avaliação objetiva e independente dos factos".

"Uma análise preliminar da informação recebida indica que graves violações do direito internacional, possivelmente constituindo crimes de guerra e crimes contra a humanidade, podem ter sido cometidas por múltiplos atores no conflito, incluindo as Forças de Defesa Nacional da Etiópia, a Frente de Libertação do Povo de Tigray, as Forças Armadas Eritreias, e as Forças Regionais de Amhara e milícias afiliadas", revelou hoje em Genebra a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, citada num comunicado emitido pelo seu gabinete.

"Com múltiplos atores no conflito, negações generalizadas e o apontar de dedos, há uma clara necessidade de uma avaliação objetiva e independente dos relatos - às vítimas e sobreviventes destas violações não devem ser negados os seus direitos à verdade e à justiça", acrescentou a responsável.