Actualidade

O filme "Nanu Tudor", da realizadora moldava Olga Lucovnicova, coproduzido pela Universidade Lusófona, venceu o Urso de Ouro de melhor curta-metragem do Festival de Cinema de Berlim, foi hoje anunciado.

"Nanu Tudor" ("O meu tio Tudor", em tradução livre) é um documentário de vinte minutos produzido no contexto académico do programa europeu de mestrado DocNomads, do qual Portugal faz parte, através da Universidade Lusófona, juntamente com a Hungria e a Bélgica.

O filme, que teve estreia mundial esta semana no festival de Berlim, arrecada o prémio principal da competição de curtas-metragens, com o júri a sublinhar a coragem e a mestria com que a realizadora Olga Lucovnicova filmou "a complexidade de um trauma de infância".