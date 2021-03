Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) disse hoje prever um investimento de mais de 35 milhões de euros para a reabilitação e manutenção de estruturas rodoviárias e ferroviárias a seu cargo, durante este ano.

"Desde 2010, foram investidos cerca de 300 milhões de euros na reabilitação e manutenção das obras de arte [inclui pontes, viadutos, túneis, passagens hidráulicas, entre outras], sendo que, em 2021, a IP prevê investir mais de 35 milhões de euros nesta atividade", avançou a gestora de infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, em comunicado.

A IP salientou que o "relevante investimento efetuado ao longo dos últimos anos, com a realização de inspeções a todas as estruturas e a atempada definição de uma estratégia de intervenções devidamente programadas, contribuíram decisivamente para o incremento do nível de qualidade e conservação das estruturas".