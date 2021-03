Ébola

A União Europeia (UE) vai mobilizar 3,2 milhões de euros para ajudar a Guiné-Conacri, e apoiar as "ações de resposta imediata" face ao surto de Ébola no país, anunciou hoje a Comissão Europeia.

"O apoio da UE concentra-se na ajuda a dar aos pacientes, ao pessoal de saúde e às comunidades afetadas pela doença do vírus do Ébola na Guiné-Conacri, enquanto nos coordenamos com os atores envolvidos. O nosso objetivo é fornecer a assistência mais rápida e mais adaptada às necessidades", reagiu o comissário para a Gestão das Crises, Janez Lenarcic, em comunicado.

Segundo o executivo comunitário, as verbas visarão o "epicentro da crise" de Ébola na Guiné-Conacri e servirão para "levar a cabo ações de assistência aos pacientes, prevenção e vigilância de casos", mas também "atividades de comunicação, sensibilização e apoio à coordenação".