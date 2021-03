Covid-19

O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Bubacar Turé, disse hoje à Lusa que a sua organização é "totalmente contra" a medida da polícia em transportar para lugares distantes pessoas apanhadas sem máscara na via pública.

Com o aumento de casos de infeção pela covid-19, a polícia guineense intensificou o controlo da exigência do uso de máscara e quem for apanhado é transportado para fora da sua zona de residência para de lá regressar a pé.

As pessoas estão a ser levadas de Bissau para Quinhamel, Prabis ou Safim, localidades entre 20 e 40 quilómetros da capital guineense.