Actualidade

Macau deixou de figurar no 'ranking' de 2021 das economias mais livres do mundo, publicado hoje pela Fundação Heritage, porque, segundo a organização, as políticas do território passaram a ser "controladas, em última análise, a partir de Pequim".

Hong Kong, que liderou a classificação durante 25 anos, também não figura no 'ranking'.

"Hong Kong e Macau já não estão (...) incluídos no Índice", lê-se no capítulo 1 do índice das economias livres do mundo, publicado hoje pela Fundação Heritage.