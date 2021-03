Actualidade

A pandemia levou à "paragem na expansão física" da Jerónimo Martins, adiando a eventual entrada na Roménia, disse, em entrevista à Lusa, o presidente, que avançou que o laboratório para rastrear ADN dos alimentos abre em 15 de março.

"A pandemia fez com que nós tivéssemos uma certa paragem na expansão física, isso aí não há dúvida nenhuma", afirmou Pedro Soares dos Santos, quanto questionado sobre se a entrada na Roménia a curto-prazo, como tinha avançado em fevereiro do ano passado, ficou agora mais longe.

"Do ponto de vista do balanço e da capacidade, a companhia mantém exatamente essa fortaleza, o que a companhia não conseguiu foi terminar, nem ver, nem conseguir fazer os estudos todos 'in loco' porque realmente era impossível viajar e a gente não faz nada, não vamos comprar à distância telematicamente", afirmou o presidente da Jerónimo Martins.