Actualidade

A Costa do Marfim realiza, no sábado, eleições legislativas, no final de uma semana de campanha sem incidentes e com a participação da oposição, em contraste com as presidenciais de outubro, que ficaram marcadas pela violência.

Pela primeira vez numa década, quase todos os partidos da oposição participam na votação, em particular a Frente Popular da Costa do Marfim (FPI, na sigla em francês) do antigo presidente Laurent Gbagbo, principal partido da coligação "Juntos pela Democracia e Soberania" (EDS), liderado pelo médico Georges Armand Ouegnin.

A FPI boicotou todas eleições desde a detenção de Gbagbo, em abril de 2011 em Abidjan, e a sua transferência para o Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, após conflitos pós-eleitorais, que causaram mais de 3.000 mortos e foram desencadeados pela recusa do então Chefe de Estado em admitir a derrota nas eleições presidenciais.