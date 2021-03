Actualidade

A petrolífera norte-americana Exxon adiou pelo terceiro ano consecutivo a Decisão Final de Investimento sobre o projeto de exploração de gás natural em Moçambique, colocando em dúvida o investimento de 30 mil milhões de dólares.

De acordo com a agência de informação Bloomberg, que cita o vice-presidente da empresa, Neil Chapman, durante uma conversa com analistas, não há previsão sobre quando será tomada a decisão de investimento na fábrica de gás natural na bacia do Rovuma, já que a petrolífera precisa de garantir o fornecimento de energia por parte da fábrica vizinha, operada pela francesa Total.

A Exxon também precisa de avaliar as "condições gerais do mercado", disse o responsável, sem explicar ao que se referia, em concreto, mas a falta de uma indicação sobre o prazo para a decisão pode indicar que o projeto está em risco de sair da lista de investimentos prioritários da companhia norte-americana, escreve a Bloomberg.