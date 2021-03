Khashoggi

Um tribunal turco recusou hoje associar ao dossier sobre o homicídio do jornalista saudita Jamal Khashoggi um relatório norte-americano que acusa o príncipe herdeiro saudita de ter autorizado o assassínio.

Jamal Khashoggi, que esteve próximo do poder saudita antes de se tornar num dos seus mais incisivos críticos, foi assassinado em 2018 no consulado do seu país em Istambul, uma morte que suscitou fortes reações internacionais.

Na semana passada, os EUA divulgaram um relatório dos serviços de informações norte-americanos que acusa o poderoso príncipe herdeiro saudita Mohammed ben Salmane, também designado pela sigla "MBS", de ter "validado" a morte de Khashoggi.