Actualidade

Lisboa, 04 mar 2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que tem de haver "uma solidariedade estratégica" em matéria de prevenção dos fogos florestais, que envolva Governo e oposição e todos os portugueses.

O chefe de Estado falava no final de uma reunião do Conselho de Ministros dedicada ao tema das florestas, à qual presidiu, a convite do primeiro-ministro, António Costa, para assinalar o fim do seu primeiro mandato como Presidente da República.

"Em matéria - que era o grande tema deste Conselho - da estratégia no domínio não só dos fogos florestais, mas ordenamento do território, do ordenamento florestal, é fundamental para o país que haja uma solidariedade estratégica", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, com António Costa ao seu lado, em Monsanto, Lisboa.