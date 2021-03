Actualidade

O primeiro-ministro salientou hoje a "cooperação estratégica" entre Governo e Presidente da República e considerou que Marcelo Rebelo de Sousa será "o garante da continuidade" da reforma da floresta após o fim da atual legislatura em 2023.

António Costa falava no final de um Conselho de Ministros dedicado ao tema das florestas, que se realizou em Monsanto, em Lisboa, e que foi presidido pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem o primeiro-ministro ofereceu um carvalho em forma de bonsai.

"Tenho a certeza que o senhor Presidente da República, no novo mandato que inicia na próxima terça-feira, é o garante de, para além desta legislatura, assegurar a continuidade da aposta estratégica do país" na reforma da floresta, declarou o líder do executivo no seu breve discurso.