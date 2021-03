Covid-19

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, destacou hoje a importância do regresso do investimento em Portugal, aproveitando o impulso dos fundos europeus, mas com o devido equilíbrio entre a componente pública e privada.

"A moratória que me preocupa mais é a moratória do investimento. É o facto de, neste momento, termos (naturalmente e por razões óbvias) alguma dúvida sobre o devermos ou não devermos investir", admitiu António Ramalho durante a 9.ª Conferência "Portugal que faz", uma iniciativa do Novo Banco e do Global Media Group dedicada, nesta edição, à região do Alentejo.

Após uma primeira fase de "reestruturações" - que considera inevitável, porque "uma batalha como esta [a pandemia] vai deixar sempre feridos" -, o CEO do Novo Banco considera ser "fundamental voltar à fase de investimento" e saber fazê-lo numa "lógica compatível com todo o ambiente que existe".