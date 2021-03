Actualidade

O Presidente da República visita a Madeira na sexta-feira, anunciou hoje o líder do Governo Regional, que espera debater com o chefe de Estado questões importantes para o arquipélago, incluindo a nomeação do representante da República.

"O sr. Presidente vai-nos visitar. Vamos ter um almoço com o sr. Presidente e vamos discutir um conjunto de questões relativas ao futuro da região e, provavelmente, aquilo que vou ouvir do Presidente relativamente ao representante da República", disse hoje Miguel Albuquerque.

Durante a visita de algumas horas, o presidente do Governo Regional espera debater com Marcelo Rebelo de Sousa o Plano de Recuperação e Resiliência para a Madeira, no valor de 770 milhões de euros.