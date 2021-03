Actualidade

Portugal foi eleito o 26.º destino mais atrativo para trabalhadores estrangeiros em 2020, uma subida de quatro posições, face a 2018, no 'ranking' liderado pelo Canadá, segundo um estudo do Boston Consulting Group (BCG) hoje divulgado.

"Portugal é o 26.º destino mais atrativo para trabalhadores estrangeiros. Esta posição representa uma subida de quatro posições no 'ranking' relativamente a 2018", lê-se num comunicado conjunto do BCG, The Network, que participou no desenvolvimento do estudo, e Alerta Emprego.

A liderar esta avaliação está o Canadá, ultrapassando os EUA, que até aqui eram o destino mais atrativo.