PRR

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considerou hoje que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "menospreza a importância" do turismo para a economia, defendendo a inclusão de uma agenda de investigação para a sustentabilidade do setor.

"A CTP considera que o Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo menospreza a importância do turismo para a economia nacional e não reflete qualquer estratégia para a atividade", apontou, em comunicado, a confederação, que apresentou, em sede de consulta pública, um conjunto de propostas a integrar no plano.

Perante o impacto da pandemia no setor, a CTP quer uma "intervenção a curto e médio prazo" para assegurar a recuperação das empresas e do emprego, que deverá ser materializada num plano de recuperação do turismo a integrar no PRR e em articulação com outros instrumentos europeus.