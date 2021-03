UE/Presidência

A Comissão Europeia indicou hoje que as discussões com os Estados-membros com vista à apresentação dos planos nacionais de recuperação e resiliência estão a avançar a bom ritmo, reiterando a convicção de que os primeiros desembolsos possam ocorrer em julho.

Durante um debate com a comissão de Assuntos Económicos e Financeiros do Parlamento Europeu (PE), o vice-presidente executivo responsável por Uma Economia ao Serviço das Pessoas, Valdis Dombrovskis, e o comissário da Economia, Paolo Gentiloni, deram conta do "trabalho intenso" em curso, no plano técnico e político, no sentido de assegurar a "qualidade" dos planos que os 27 devem apresentar a Bruxelas para aceder aos apoios do Fundo de Recuperação, para que a sua aprovação seja célere.

Apontando que os contactos com as capitais são diários, Gentiloni indicou que "20 Estados-membros já apresentaram esboços" ou "grande parte de elementos" dos mesmos.