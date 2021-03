Actualidade

A Comissão Diretiva do Programa Operacional do Algarve (CRESCAlgarve2020) aprovou duas candidaturas de projetos de investigação científica do Centro de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC), num investimento global de 8,8 milhões de euros, anunciou a CCDR/Algarve.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) indicou, em comunicado, que os dois projetos se integram no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico (RNIE), fazendo parte das redes portuguesas de centros académicos clínicos (PtCAC) e de infraestruturas de investigação clínica avançada (PtCRIN).

Segundo o documento, os dois projetos asseguram a transferência para o Algarve de serviços de instituições de caráter nacional da área da saúde, como o Instituto Português do Sangue e Transplantação e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).