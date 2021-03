Montijo

O presidente executivo da euroAtlantic Airways disse hoje estar "muito preocupado" por não se ver "luz ao fundo do túnel" no projeto de expansão aeroportuária de Lisboa e considerou importante que haja "uma decisão rápida".

"Isto deixa-nos muito preocupados, não a interrupção na decisão, mas é não haver prazos, não haver 'timings', não haver uma luz ao fundo do túnel e, por isso, custa-nos muito assistir a esta situação toda, em que, mais uma vez, vamos entrar num prazo de anos de discussão, de estudos disto, estudos daquilo", disse Eugénio Fernandes, em declarações à agência Lusa.

Em causa está a decisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de se recusar emitir um parecer prévio de viabilidade do aeroporto do Montijo, devido ao parecer negativo de duas das cinco câmaras municipais envolvidas, seguida do anúncio do Governo de que vai avançar para uma Avaliação Ambiental Estratégica e estudar três soluções, incluindo a construção no campo de tiro de Alcochete.