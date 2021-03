Actualidade

O treinador Rúben Amorim prolongou por mais uma época o contrato com o Sporting, até 30 de junho de 2024, anunciou hoje o clube líder da I Liga portuguesa de futebol.

Rúben Amorim, de 36 anos, sucedeu em 05 de março de 2020 a Silas, atual treinador do Famalicão, tendo, na altura, sido contratado pelos 'leões' ao Sporting de Braga, por 10 milhões de euros, por três temporadas, até ao fim da época 2022/23.

Um dia antes de cumprir um ano no cargo, o treinador renovou o vínculo com o clube 'leonino', que lidera destacadamente a I Liga, sem derrotas, após 21 jornadas, com nove pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, 10 face ao campeão FC Porto e 13 em relação ao Benfica.