Actualidade

O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano Carlos Veiga reafirmou hoje que a sua candidatura a Presidente da República de Cabo Verde é independente, cidadã e apartidária, prometendo estar "acima dos partidos" caso for eleito nas eleições de 17 de outubro.

"Todos sabem de onde eu venho no espetro político cabo-verdiano. Mas no cumprimento da letra e do espírito da Constituição, proponho-me ser um candidato apartidário e serei um Presidente da República acima dos partidos. A minha camisola será, como aliás sempre foi, a da seleção nacional", afirmou.