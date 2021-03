Actualidade

A Altice Portugal perdeu entre 2016 e 2019 "perto de 50 milhões de euros" de receitas que são diretamente imputáveis a decisões regulatórias, disse hoje à Lusa fonte oficial da dona da Meo.

A Altice Portugal arrancou hoje com a segunda fase do programa Pessoa, de saídas voluntárias, dirigido a trabalhadores com idade igual ou superior a 55 anos, tendo imputado aos reguladores Anacom a Autoridade da Concorrência (AdC) a responsabilidade desta reorganização.

Questionada pela Lusa sobre o impacto das medidas regulatórias, fonte oficial da empresa disse que, "entre 2016 e 2019, a Altice Portugal perdeu perto de 50 milhões de euros de receita diretamente imputáveis a decisões regulatórias".