Actualidade

A embaixada de Portugal no Senegal recomendou hoje aos portugueses residentes naquele país "prudência"e "vigilância" devido à possibilidade da continuação das manifestações que têm ocorrido nos últimos dias.

"Face a possíveis manifestações durante os próximos dias em diversos locais no Senegal, os serviços consulares da embaixada de Portugal, em Dacar, recomendam aos nossos concidadãos prudência e vigilância redobrada", referiu a representação diplomática de Portugal num aviso divulgada na sua página na rede social Facebook.

Manifestações de protesto têm ocorridos em várias cidades do Senegal devido à detenção, depois do levantamento da sua imunidade, do deputado e líder do partido Pastef, Ousmane Sonko, que ficou em terceiro nas presidenciais de 2019.