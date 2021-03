Covid-19

A 9.ª edição do festival Rock in Rio Lisboa foi de novo adiada mais um ano, para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, anunciou hoje a organização.

"Ao longo destes últimos 11 meses estudámos vários cenários e discutimos em grupos de trabalho, com as autoridades competentes, diferentes medidas que permitissem" concretizar o festival. Porém, "chegada a data limite para iniciarmos as montagens da Cidade do Rock, encontramo-nos ainda (...) em estado de emergência e sem garantias de que, em junho, estejam reunidas as condições" para concretizar o modelo original do festival, adianta o comunicado assinado pela vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina.

"Nesse sentido, e porque a saúde e segurança do público são a nossa principal preocupação, adiamos a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para o próximo ano, mais concretamente para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022", concretiza a mensagem.