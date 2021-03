Covid-19

O Brasil teve hoje um dos seus piores dias desde o início da pandemia, ao contabilizar 1.699 mortes e 75.102 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde.

Este é o segundo dia com mais mortes devido à covid-19 no Brasil, após o recorde de 1.910 óbitos batido na quarta-feira, segundo o último boletim epidemiológico difundido pelas autoridades de saúde do país.

Além disso, é também o segundo dia em que a nação sul-americana diagnosticou mais infeções, apenas atrás de 07 de janeiro deste ano, quando se contabilizaram 87.843 casos positivos.