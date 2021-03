Actualidade

O ministro das Infraestruturas e da Habitação garantiu hoje que "o Governo não tem qualquer intenção de nacionalizar a Groundforce", dizendo acreditar que "o acionista privado vai compreender" que tem de dar garantias à TAP para receber os adiantamentos pedidos.

"Ao contrário do que é dito, não temos qualquer intenção ou vontade de nacionalizar a empresa ou empresas", afirmou hoje Pedro Nuno Santos, em conferência de imprensa sobre as negociações da TAP com a empresa de 'handling' Groundforce, depois de o acionista privado, Alfredo Casimiro (50,1%), ter acusado o Governo de "chantagem e um ultimato inaceitável".

Questionado sobre as declarações de Alfredo Casimiro, o governante desvalorizou o "tom da carta", dizendo entender tendo em conta "a situação de desespero em que está o acionista privado da Groundforce".