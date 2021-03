Actualidade

O empréstimo bancário à Groundforce será dado por um banco privado, com aval do Estado, disse o ministro das Infraestruturas, realçando que as exigências para o financiamento aguardado serão "as mesmas" às impostas para o adiantamento pela TAP.

Em conferência de imprensa na quinta-feira à noite, Pedro Nuno Santos afirmou que "está a ser preparada pelo Ministério da Economia e das Finanças uma operação que envolve um empréstimo de um banco privado, com uma garantia pública".

Questionado sobre a demora da operação, apontada pela empresa como justificação para o atraso no pagamento dos salários, o governante adiantou que "havia um conjunto de informação que estava a ser pedida [à empresa], mas não estava a ser dada e isso atrasou o processo".