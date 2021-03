Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, irá à Argentina em 26 de março, no âmbito da celebração dos 30 anos do Mercosul, e afirmou na quinta-feira que terá uma "conversa reservada" com o seu homólogo argentino, Alberto Fernández.

"Vou estar agora, está previsto dia 26 de março, em Buenos Aires, a nossa querida Argentina. Estaremos lá celebrando 30 anos da criação do Mercosul", disse Bolsonaro, na sua transmissão em vídeo semanal na rede social Facebook, referindo-se ao bloco sul-americano composto pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

"Será a primeira vez que vamos conversar com o Presidente da Argentina, logicamente [caso] ele queira e eu quero. [Teremos] uma conversa reservada num canto e publicamente vamos tratar das questões económicas dos nossos países", acrescentou o chefe de Estado, que já criticou abertamente Fernández e o seu Governo de esquerda.