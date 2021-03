Covid-19

A edição brasileira do festival Rock in Rio foi adiada para setembro do próximo ano, "devido ao cenário de incerteza que se vive a nível mundial, provocado pela pandemia", anunciou hoje a organização, em comunicado.

"Uma vez que se aproxima a data de início de montagens do festival, a Organização do Rock in Rio decide assim adiar o evento inicialmente previsto para setembro de 2021, no Rio de Janeiro, para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022", lê-se no comunicado assinado pelo presidente e fundador do festival, Roberto Medina.

O anúncio das novas datas da edição do Rock in Rio Brasil acontece poucas horas depois de a organização ter divulgado um novo adiamento, por mais um ano, da 9.ª edição Rock in Rio Lisboa, para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.