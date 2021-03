Actualidade

O Brasil entregou na quinta-feira à Organização das Nações Unidas (ONU) a carta de ratificação do Protocolo de Nagoia, sobre o acesso a recursos genéticos e distribuição justa dos benefícios da sua utilização, informou o executivo brasileiro.

O Protocolo de Nagoia sobre biodiversidade, oficializado em 2010 na cidade japonesa com o mesmo nome, estabeleceu normas sobre o uso e distribuição equitativa dos recursos genéticos e o compromisso para acordar metas de financiamento nos anos seguintes.

A entrega da carta de ratificação por parte do Brasil encerra um processo de debates que se estendia há anos no âmbito do Governo Federal e do Poder Legislativo, segundo explicaram os Ministérios das Relações Exteriores e do Ambiente num comunicado conjunto.