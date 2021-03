Actualidade

Macau lamentou hoje o uso de "declarações falsas que ignoram os factos" por qualquer instituição, após a Fundação Heritage, sediada nos Estados Unidos, ter excluído o território do 'ranking' de 2021 das economias mais livres do mundo.

O Governo da região administrativa especial chinesa começou por salientar que, desde 2009, a Fundação Heritage "tem vindo a incluir, por iniciativa própria, Macau no 'Índice mundial da liberdade económica', mas que "não faz qualquer comentário sobre o ato da respetiva instituição".

Num comunicado de dois parágrafos, as autoridades acrescentam, contudo, que, "de acordo com a Lei Básica, o Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] prossegue os princípios de 'Um país, dois sistemas' e um alto grau de autonomia, sendo que a sua economia tem vindo a ser desenvolvida de forma constante sob o suporte do Governo Central".