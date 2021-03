Actualidade

A China vai aumentar em 6,8% os gastos com a Defesa, segundo o relatório preliminar apresentado no órgão legislativo chinês, numa altura em que Pequim afirma a sua presença no leste e sul da Ásia.

Os gastos com a Defesa para este ano ascendem a 1,35 bilião de yuan (174.367 milhões de euros), valor que vai ser revisto durante a sessão plenária anual da Assembleia Nacional Popular (ANP), que arrancou hoje e se prolonga até quinta-feira.

Trata-se de um aumento superior ao anunciado no ano passado, de 6,6%, quando a pandemia do novo coronavírus obrigou as autoridades chinesas a conterem os gastos.