Actualidade

As autoridades timorenses estão a estudar eventuais alterações à forma como o Fundo Petrolífero (FP) timorense está atualmente a ser investido, reduzindo o componente investido em ações, disse à Lusa o ministro das Finanças.

Rui Gomes explicou à Lusa que as mudanças procuram responder ao facto de ter havido, continuamente, levantamentos acima do rendimento sustentado estimado (RSE) do FP, e de ser necessário garantir o financiamento do Orçamento Geral do Estado (OGE) nos próximos três anos.

O ministro disse que as mudanças estão a ser estudadas pelas unidades responsáveis pela gestão do FP, nomeadamente o Comité de Assessoria para o Investimento e o Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero.