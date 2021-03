Actualidade

O Tribunal de Recurso timorense considerou improcedente um pedido de fiscalização da constitucionalidade do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021, feito pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), o maior partido da oposição.

No acórdão, de que foi notificado esta semana o Parlamento Nacional e a bancada do CNRT, os juízes do Tribunal de Recurso rejeitam os argumentos de inconstitucionalidade apresentados pela oposição ao orçamento em vigor este ano.

"O Tribunal de Recurso julgou improcedente o pedido. O pedido de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade tinha cinco argumentos que foram todos considerados improcedentes", afirmou aos jornalistas o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes.