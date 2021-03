Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje terem detetado seis novos casos positivos de covid-19, um na segunda cidade timorense, Baucau, e cinco no município de Covalima, onde se registaram dois focos de transmissão local.

Os dados foram divulgados por Rui Araújo, coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), que explicou que os casos de Covalima foram registados no âmbito do rastreio de contactos ao foco inicial do surto.

Dos novos casos em Covalima, e confirmados nos últimos dois dias, três foram detetados na aldeia de Baleo Ki'ik e dois na aldeia de Maneki'ik, ambas vizinhas da aldeia de Clau Halec e todas do mesmo suco, Belulic Leten, onde foi detetado o foco original de transmissão local nesta região.