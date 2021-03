Actualidade

Os trabalhadores do Bingo do Belenenses manifestam-se hoje junto ao Ministério do Trabalho, em Lisboa, para protestar contra os salários em atraso e tentar que a ministra Ana Mendes Godinho os receba e ajude a resolver o problema.

"Estes trabalhadores estão completamente desesperados, sem receber absolutamente nada, apesar de lhes ter sido comunicado que estavam em 'lay-off', e ninguém sabe porquê", disse à agência Lusa Glória Pereira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul.

Segundo a sindicalista, os mais de 70 trabalhadores da sala de jogo do Bingo do Belenenses estão a passar "grandes dificuldades financeiras para conseguir fazer face aos encargos familiares", dado que não receberam os salários dos meses de janeiro e fevereiro nem o subsídio de Natal de 2020.