Bielorrússia

A Bielorrússia pediu à Lituânia a extradição da líder da oposição bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya, acusada no seu país de envolvimento no movimento de protesto após as eleições presidenciais de 2020, foi hoje anunciado.

"A Procuradoria-Geral da Bielorrússia pediu à Procuradoria-Geral da Lituânia que extradite Svetlana Tikhanovskaya para que esta possa ser processada por crimes contra a ordem e a segurança pública", anunciou hoje a entidade bielorrussa num comunicado.

A Bielorrússia disse estar a agir de acordo com um acordo bilateral de assistência jurídica de 1992.