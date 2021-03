Covid-19

As receitas da taxa paga obrigatoriamente pelos turistas em Cabo Verde caíram 97,4% em janeiro, face a 2020, para 21 mil euros, devido à "quase nula" presença de estrangeiros, devido à pandemia de covid-19, indicam dados oficiais.

Segundo dados compilados hoje pela Lusa a partir do relatório síntese da execução orçamental de janeiro, do Ministério das Finanças, as receitas da Contribuição Turística caíram de quase 90 milhões de escudos (820 mil euros) em janeiro de 2020 para 2,3 milhões de escudos (20,9 mil euros) no primeiro mês de 2021.

"Traduzindo o facto de as dormidas em estabelecimentos hoteleiros ainda estarem a sofrer um forte impacto da crise da covid-19, com um nível quase nulo de entradas de turistas do exterior devido ao encerramento de fronteiras para viagens de lazer da maior parte dos países do mundo", lê-se no relatório, sobre as receitas com a Contribuição Turística em janeiro.