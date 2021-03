Actualidade

O Papa considerou hoje "um dever" ir ao Iraque, apesar da polémica gerada em torno da visita por causa dos riscos no âmbito da pandemia de covid-19 e dos últimos ataques com mísseis contra bases da coligação internacional.

Francisco falava aos jornalistas no voo para o Iraque, onde vai fazer uma visita de três dias, uma das mais difíceis e arriscadas do seu pontificado, com o objetivo de estar perto da comunidade cristã do país, brutalmente perseguida por terroristas do chamado Estado Islâmico (EI).

Dentro do avião, o Papa foi acompanhado por 75 jornalistas, a quem disse estar "feliz por retomar as viagens internacionais" depois de mais de um ano sem poder viajar devido às limitações impostas pela covid-19.