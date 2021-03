UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, vai participar na quarta-feira, em Bruxelas, na cerimónia de assinatura da declaração conjunta que institui a Conferência sobre o Futuro da Europa, desbloqueada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

A cerimónia terá lugar na quarta-feira ao início da tarde no Parlamento Europeu, à margem da sessão plenária que decorrerá ao longo da semana, e contará com os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do Parlamento, David Sassoli, e do Conselho da União Europeia, que neste semestre é o primeiro-ministro português, anunciaram hoje o executivo comunitário e a assembleia.

Os três líderes serão também os três copresidentes da Conferência, de acordo com a solução proposta pela presidência portuguesa, que permitiu desbloquear um longo impasse em torno do evento, que deveria ter sido lançado em maio de 2020, mas foi adiado não só devido à pandemia da covid-19, mas também a diferenças em torno do modelo de governação deste fórum.