Covid-19

O Prémio Pessoa 2020, cujo anúncio foi adiado em dezembro do ano passado para este ano, devido aos riscos da pandemia, vai ser anunciado na próxima quinta-feira, a 11 de março, numa transmissão por vídeo, divulgou hoje a organização.

A atribuição do Prémio Pessoa, na 34.ª edição, no valor de 60 mil euros, será conhecida às 12:00 de quinta-feira, 11 de março, através da divulgação de um vídeo.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, e visa reconhecer a atividade de cidadãos portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país, tendo distinguido 35 personalidades desde 1987, em duas edições com dois premiados em simultâneo.