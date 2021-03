Hong Kong

O Governo de Macau defendeu hoje o projeto de aperfeiçoamento do sistema eleitoral de Hong Kong que excluiu não patriotas e manifestou a vontade de "envidar todos os esforços" para fazer o mesmo no território.

"Na Quarta Sessão da 13.ª Assembleia Popular Nacional (APN) está em apreciação o projecto da Decisão da APN sobre o aperfeiçoamento do sistema eleitoral da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). É um ato importante para a plena implementação do princípio fundamental de "Hong Kong governado por patriotas" e para garantir a prosperidade e estabilidade de Hong Kong a longo prazo, o qual a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) defende com firmeza e apoia totalmente", apontou o Governo de Macau em comunicado.

Na mesma nota aponta-se ainda que o antigo território administrado por Portugal promete "envidar todos os esforços para salvaguardar a estabilidade da sociedade local e consolidar a conjuntura de 'Macau governado por patriotas'".