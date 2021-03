F1/Portugal

A principal associação hoteleira do Algarve reagiu hoje com "muita satisfação" ao anúncio da inclusão do Grande Prémio de Portugal no Mundial de Fórmula 1 e disse esperar que a prova possa já ter público nas bancadas.

Numa reação ao anúncio feito hoje pela organização do Mundial de Fórmula 1 de que o Grande Prémio de Portugal Mundial de Fórmula 1 se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em 02 de maio, o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, destacou também a importância da realização da prova para a promoção turística do país como destino seguro durante a recuperação da pandemia de covid-19.

"Vemos [a Fórmula 1 em Portimão] naturalmente com muita satisfação, trata-se de uma decisão que é muito positiva para a região e o país e insere-se naquela estratégia que sempre defendemos de a região precisar de meia dúzia de grandes eventos que possam gerar fluxos turísticos importantes, por um lado, e por outro funcionar como meio privilegiado de promoção da região no exterior", afirmou o presidente da AHETA.