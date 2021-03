Covid-19

(CORREÇÃO NO 4.º PARÁGRAFO) Porto, 04 mar 2021 (Lusa) - The Cave Photography, arquivo fotográfico sediado no Porto, apresenta, no dia 18, uma publicação de 45 imagens, retrato dos 45 dias do primeiro confinamento, um ano depois da declaração do primeiro estado de emergência em Portugal, por causa da pandemia.

Trata-se de uma publicação de fotografia contemporânea, primeiro resultado do projeto colaborativo desenvolvido durante esse período de confinamento, decorrido de 19 de março a 02 de maio de 2020, que toma por título o número de ordem do decreto-lei que instituiu o estado de emergência, "14-A/2020", publicado em Diário da República, em 18 de março do ano passado.

O projeto colaborativo decorreu durante esses 45 dias de confinamento, permitindo a publicação, nas redes sociais, de uma seleção de 120 imagens de fotógrafos e artistas de todo o país - Portugal Continental e regiões dos Açores e da Madeira -, criadas durante esse período.