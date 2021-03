Covid-19

Os Açores diagnosticaram nas últimas 24 horas três novos casos de covid-19, sendo dois em São Miguel e um no Pico, informa hoje a Autoridade de Saúde açoriana, acrescentando que cinco pessoas recuperaram da doença no arquipélago.

De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, nas últimas 24 horas foram realizadas 1.654 análises e diagnosticados dois novos casos em São Miguel, ambos no Rosário da Lagoa (em contexto de transmissão comunitária), e um nas Ribeiras, concelho das Lajes do Pico, referente à cadeia de transmissão ativa na ilha.

Hoje, mais cinco pessoas recuperaram da doença, sendo quatro em São Miguel (três em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e uma em São José, em Ponta Delgada) e registou-se ainda outra recuperação em São Roque do Pico.